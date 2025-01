Incendio ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova

Sono quaranta i vigili del fuoco intervenuti domenica pomeriggio per spegnere l'incendio divampato al terzo piano e sul tetto dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova nei locali di una multisala cinematografica. Le fiamme, sviluppate nel tetto in corrispondenza della sala 10 del cinema, sono state domate. L'intervento del sistema di allarme antincendio ha permesso agli occupanti della struttura di evacuare ordinatamente senza che nessuno rimanesse coinvolto nell'incendio. I vigili del fuoco, hanno messo in campo anche l'autoscala di Chiavari e la squadra di Varazze, inviata dal comando di Savona. L'incendio è stato domato dall'alto, accedendo al tetto con l'autoscala e dal basso, dalla sala del cinema attraverso le uscite di sicurezza. Una porzione del tetto è stata scoperchiata al fine di effettuare lo spegnimento. Restano ancora da chiarire le cause del rogo.