Incendio a Sydney, esplosione in un impianto chimico: quartieri evacuati

Un'enorme esplosione ha scosso la zona ovest di Sydney, in Australia, dopo che un impianto chimico ha preso fuoco. L'incendio, divampato in un'azienda di gestione dei rifiuti a North St Mary's, ha provocato una nube tossica visibile a chilometri di distanza. Secondo le autorità, le fiamme sono state alimentate da sostanze chimiche altamente infiammabili, con colonne di fumo alte oltre 150 metri. Sul posto sono intervenuti quasi 200 vigili del fuoco, impegnati per ore nel tentativo di domare il rogo. Le esplosioni successive hanno proiettato blocchi di cemento e detriti nell'aria, mentre un'area di sicurezza di 200 metri è stata istituita per proteggere la popolazione. Le autorità hanno invitato i residenti a tenere chiuse porte e finestre per evitare l'esposizione al fumo tossico. Alcuni quartieri sono stati evacuati a scopo precauzionale