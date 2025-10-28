Logo Tgcom24
SETTE SQUADRE SUL POSTO

Incendio a Settimo Milanese, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

A fuoco un capannone di circa 2mila metri quadrati, utilizzato come deposito di prodotti alimentari

28 Ott 2025 - 15:11
00:31 

Da sera di lunedì 27 ottobre i vigili del fuoco sono impegnati a Settimo Milanese per spegnere un vasto incendio scoppiato in un capannone di circa 2mila metri quadrati, utilizzato come deposito di prodotti alimentari. Sette squadre sono intervenute sul posto e continuano a operare per estinguere gli ultimi focolai residui. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono senza sosta, mentre si indagano le cause.