Incendi in Israele, a Latrun le fiamme hanno distrutto le terre attorno al monastero trappista

Ancora oggi pomeriggio, canadair ed elicotteri si sono alzati in volo per spegnere piccoli focolai comparsi nel centro di Israele. In serata, le squadre di soccorso hanno detto che le fiamme sono sotto controllo e ora nelle aree a 25 chilometri da Gerusalemme si contano in danni dell'incendio divampato due giorni fa. A Latrun, le fiamme hanno distrutto le terre attorno al monastero trappista. Tra gli sfollati anche i monaci, che ora sono tornati e, tolto l'abito, si sono messi subito al lavoro.