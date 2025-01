Incendi a Los Angeles, le impressionanti immagini dall'alto

Le riprese aeree su Altadena, in California, mostrano la devastazione causata dai gravi incendi che hanno colpito diversi quartieri di Los Angeles nell'ultima settimana. Le prime fiamme sono divampate il 7 gennaio, alimentate dai forti venti di Santa Ana che hanno messo in difficoltà le operazioni dei vigili del fuoco. Le autorità hanno riferito che gli incendi di Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst hanno bruciato un'area di circa 163 chilometri quadrati. Gli investigatori stanno indagando per determinare le cause degli incendi che potrebbero essere i più costosi nella storia della California.