Incendi a Los Angeles, centinaia di volontari al Pasadena Job Center

Al Pasadena Job Center, in California, è stato allestito un centro per le donazioni alle persone colpite dagli incendi che hanno devastato alcune zone di Los Angeles. Centinaia di volontari si sono riuniti per aiutare gli sfollati e i bisognosi fornendo beni di prima necessità, tra cui acqua e vestiti. Continuano, intanto, le operazioni dei vigili del fuoco per contenere gli incendi divampati nei giorni scorsi e alimentati dai forti venti, in cui sono morte almeno 24 persone e decine di migliaia sono rimaste senza casa.