Incendi a Los Angeles, arresti per furti e vandalismo

L'agenzia metereologica nazionale dirama fosche previsioni: i venti ad oltre 110 orari che soffiano sulle fiamme nel cuore di Los Angeles potrebbero non esaurirsi nemmeno nelle prossime 24 ore, fornendo nuovo carburante per nuovi roghi. Potenzialmente sono a rischio 13 milioni di persone, l'intera popolazione; 160 chilometri quadrati di città sono andati in fumo, pari a tre volte la superficie di Manhattan. Venticinque le vittime, 150mila i cittadini che da sette giorni esatti ormai non vivono più nelle loro case. Altri 84mila potrebbero essere evacuati nelle prossime ore. Molti hanno visto l'abitazione incenerirsi, altri non sanno ancora cosa resterà delle mura o del quartiere; 14 gli arrestati, tre sospetti piromani, gli altri sciacalli.