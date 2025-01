Incendi a Los Angeles, arrestati sciacalli e piromani: rubato anche un Emmy Award

Nove persone nell'area di Los Angeles sono state accusate di saccheggio, incluso un gruppo che ha rubato un Emmy Award da una casa evacuata per via degli incendi. Un'altra coppia ha sottratto oggetti per un valore superiore a 200mila dollari in un quartiere pieno di ville. L'Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Los Angeles ha diffuso riprese di saccheggi e un video di arresto per incendio doloso. Inoltre, tre persone sono state arrestate con l'accusa di incendio doloso dopo essere state viste appiccare piccoli incendi che sono stati immediatamente spenti. Una utilizzava un accendino da barbecue, un'altra ha dato fuoco a della vegetazione e una terza ha cercato di incendiare un bidone della spazzatura, ha spiegato. Tutti erano ben lontani dalle zone del disastro.