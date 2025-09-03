Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
GUARDA IL VIDEO

In Zimbabwe la sfilata di moda ispirata alle tribù locali

Il progetto di ricerca vuole creare uno spazio di dialogo culturale"per lo Stato africano

03 Set 2025 - 12:16
00:37 

Si è svolta a Bulawayo, nello Zimbabwe, la sfilata di "I wear my culture", un progetto di ricerca che si pone l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo culturale per lo Stato africano. Sedici designer, supportati dal British Council, hanno presentato delle collezioni ispirate alle tribù dello Zimbabwe e dell'Africa del Sud. Gilmore Khumalo, che ha curato la sfilata, ha sottolineato gli obiettivi del progetto: unione e lotta agli stereotipi.

video evidenza
zimbabwe

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri