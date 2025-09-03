In Zimbabwe la sfilata di moda ispirata alle tribù locali

Si è svolta a Bulawayo, nello Zimbabwe, la sfilata di "I wear my culture", un progetto di ricerca che si pone l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo culturale per lo Stato africano. Sedici designer, supportati dal British Council, hanno presentato delle collezioni ispirate alle tribù dello Zimbabwe e dell'Africa del Sud. Gilmore Khumalo, che ha curato la sfilata, ha sottolineato gli obiettivi del progetto: unione e lotta agli stereotipi.