Mondo
LA SORPRESA

In Vaticano arriva Terminator contro i cambiamenti climatici

Arnold Schwarzenegger sarà a Castel Gandolfo per una conferenza internazionale alla presenza di papa Leone XIV

di Fabio Marchese Ragona
30 Set 2025 - 19:37
01:33 

Un testimonial d'eccezione, in Vaticano, contro il cambiamento climatico: è Arnold Schwarzenegger, che ha raggiunto il cuore della cristianità per lanciare un messaggio forte in difesa del Creato a dieci anni dall'enciclica di papa Francesco, Laudato si'. L'ex Terminator del cinema ed ex governatore della California sarà impegnato nei prossimi giorni a Castel Gandolfo come attivista climatico all'interno del Centro Mariapoli dei Focolarini per una conferenza internazionale alla quale parteciperà anche papa Leone XIV.

