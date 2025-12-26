Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
UN'OCCASIONE PER RIDERE

In Toscana si vota il maglione di Natale più brutto

L'idea è nata in un bar di Maresca, frazione della montagna pistoiese

di Beatrice Bortolin
26 Dic 2025 - 19:24
01:32 
natale 2025
video tg