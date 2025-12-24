In Spagna La Bañeza rinasce con la lotteria di Natale

E' la più famosa lotteria al mondo per il suo montepremi enorme. Un totale di oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro, distribuiti per la maggior parte in tante vincite. Il sorteo extraordinario de navidad quest'anno si è trasformato in una favola di Natale. Il primo premio, el gordo, il grasso, è andato quasi interamente e stavolta la fortuna non è stata affatto cieca, nella provincia di Leon e Castilla...piegata nel 2025 da incendi, lutti dopo un grave incidente in miniera e crisi economica. Quasi 280 milioni di euro sono arrivati a La Baneza, piccolo paese di 11mila abitanti...che si è subito trasformato in un borgo in festa tra urla e cori.