Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
la favola di Natale

In Spagna La Bañeza rinasce con la lotteria di Natale

Quasi 280 milioni di euro per il piccolo paese di 11mila abitanti piegata da incendi e crisi economica

di Silvia Carrera
24 Dic 2025 - 13:39
01:37 

E' la più famosa lotteria al mondo per il suo montepremi enorme. Un totale di oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro, distribuiti per la maggior parte in tante vincite. Il sorteo extraordinario de navidad quest'anno si è trasformato in una favola di Natale. Il primo premio, el gordo, il grasso, è andato quasi interamente e stavolta la fortuna non è stata affatto cieca, nella provincia di Leon e Castilla...piegata nel 2025 da incendi, lutti dopo un grave incidente in miniera e crisi economica. Quasi 280 milioni di euro sono arrivati a La Baneza, piccolo paese di 11mila abitanti...che si è subito trasformato in un borgo in festa tra urla e cori.

 