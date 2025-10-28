In Senato si celebra la festa induista della luce

Con un incontro giunto alla dodicesima edizionedi Federica Carlino
La luce come simbolo di purificazione e conoscenza. È questo lo spirito del Diwali, o Dipavali, la ricorrenza più luminosa dell'India, celebrata oggi in Senato nell'incontro "Il Diwali - la festa induista della luce", giunto alla dodicesima edizione.
Un'edizione speciale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico: dall'ambasciatrice dell'India a Roma Vani Rao, al presidente Eurispes Gian Maria Fara e la senatrice Paola Binetti.