Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
il Diwali

In Senato si celebra la festa induista della luce

Con un incontro giunto alla dodicesima edizione

di Federica Carlino
28 Ott 2025 - 20:03
01:32 

La luce come simbolo di purificazione e conoscenza. È questo lo spirito del Diwali, o Dipavali, la ricorrenza più luminosa dell'India, celebrata oggi in Senato nell'incontro "Il Diwali - la festa induista della luce", giunto alla dodicesima edizione.

Un'edizione speciale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico: dall'ambasciatrice dell'India a Roma Vani Rao, al presidente Eurispes Gian Maria Fara e la senatrice Paola Binetti.

video tg
senato