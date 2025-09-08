Logo Tgcom24
A Solarolo

In Romagna inaugurato il "Laura Pausini Museum"

Taglio del nastro nella casa dove la popstar è cresciuta con la famiglia e che ora racconta la sua carriera

08 Set 2025 - 12:45
00:57 

 A Solarolo, in provincia di Ravenna, è stato inaugurato il "Laura Pausini Museum". Si tratta del primo museo italiano dedicato a un'artista femminile. Il museo è stato creato nella casa in cui la Pausini è cresciuta con la sua famiglia e raccoglie abiti, premi, dischi e foto che raccontano la vita  e la carriera della popstar. Sarà aperto al pubblico a partire dal 13 settembre 2025. All'inaugurazione la cantante si è esibita e ha incontrato fan provenienti da tutto il mondo. 

