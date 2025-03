In piazza del Popolo per l'Europa, Serra: "Mobilitazione senza bandiere di partito"

È il giornalista Michele Serra ad aprire la manifestazione per l'Europa dal palco di piazza del Popolo a Roma: è stata sua l'idea - poi sostenuta da 14 sindaci - di una mobilitazione senza bandiere di partito a sostegno dell'Unione Europea. Moltissime le adesioni, dai partiti del centrosinistra - tutti tranne i 5 Stelle - ai sindacati e al mondo delle associazioni, in piazza - secondo gli organizzatori - 30mila persone.





Dal palco intervengono solo personaggi della cultura e dello spettacolo, la senatrice Liliana Segre manda un video, i leader di partito restano in piazza, dove sventolano bandiere dell'Europa, della pace e dell'Ucraina. Una piazza convintamente filoeuropea ma divisa sul Rearm Europe, il piano di difesa da 800 miliardi di euro: Ma non si è manifestato soltanto a Piazza del Popolo, a Piazza Barberini il sit in dei pacifisti con Rifondazione comunista, "contro l'Unione europea che indossa l'elmetto", al Circo Massimo l'Unione Sovrana e Popolare di Marco Rizzo.