In Norvegia la città di pan di zenzero

L'Università di Bergen ha invitato gli studenti e il personale a costruire insieme una città di pan di zenzero per celebrare la libertà accademica, la libertà di espressione e per mostrare il bellissimo campus universitario. "Ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale in Norvegia ed è un periodo piuttosto buio. Speriamo quindi di poter dare anche noi, attraverso questa iniziativa, un po' di "hygge" (intimità) natalizia", ha dichiarato il rettore Magareth Hagen. Nella costruzione, fatta con il famoso gingerbread tipico dei Paesi nordici, sono presenti 200 edifici, contenenti messaggi di ogni tipo. Non mancano riferimenti alla politica internazionale con messaggi di critica a Trump e Putin.