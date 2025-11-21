Logo Tgcom24
il secondo caso in pochi giorni

In Nigeria rapiti 52 studenti cristiani

E' il secondo caso in pochi giorni a poche settimane di distanza dalla minaccia di Trump di azioni militari contro il Paese africano

di Elia Milani
21 Nov 2025 - 19:49
01:27 

In Nigeria rapiti 52 studenti cristiani: è il secondo caso in pochi giorni a poche settimane di distanza dalla minaccia di Donald Trump di azioni militari contro il Paese africano, colpevole - secondo lui - di non proteggere la vita dei cattolici. Anche la pop star Niky Minaj si schiera con il tycoon e alle Nazioni Unite chiede un'azione urgente. L'ultima a essere colpita è stata la scuola di Santa Maria, nel nord ovest della Nigeria.

nigeria