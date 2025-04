In moto senza casco: un poliziotto lo ferma e lui lo travolge

Un 25enne girava in moto in centro a Catania senza casco. Fermato da un poliziotto davanti alla Questura, il giovane ha finto di accostare per poi accelerare investendo l'agente. Ma lo stesso motociclista è caduto dopo pochi metri andando a sbattere contro delle vetture di servizio. Poi si è rialzato e ha tentato di fuggire a piedi ma il poliziotto (rimasto ferito alla mano per nel tentativo di mettersi davanti alla moto) lo ha bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.