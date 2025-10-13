Logo Tgcom24
In rispetto dell'accordo

In Israele iniziato il trasferimento con bus degli ergastolani palestinesi

Saranno acocmpagnati nelle prigioni"di Ketziot e di Ofer

13 Ott 2025 - 12:02
00:59 

L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere israeliano di Ketziot, mentre quelli che destinati alla Cisgiordania, 100 secondo le stime, sono stati trasferiti al carcere di Ofer.

israele guerra hamas
video evidenza