In India boom dei "garbage cafè"

Chi porta un chilogrammo di rifiuti plastici ottiene in cambio un pasto completo

di Matteo Pedrazzoli
23 Ago 2025 - 13:21
01:31 

Questi café diventano un simbolo di lotta contro la fame e l’inquinamento:  l'iniziativa mira a tenere pulite le città e che vuole aiutare i più poveri, offrendo cibo in cambio della plastica raccolta in strade, boschi e fiumi.

