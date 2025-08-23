In India boom dei "garbage cafè"

Chi porta un chilogrammo di rifiuti plastici ottiene in cambio un pasto completodi Matteo Pedrazzoli
Questi café diventano un simbolo di lotta contro la fame e l’inquinamento: l'iniziativa mira a tenere pulite le città e che vuole aiutare i più poveri, offrendo cibo in cambio della plastica raccolta in strade, boschi e fiumi.
