In Honduras sfilano i volatili più eleganti, premiati galli e galline in abiti originali

A Tatumbla, pittoresco centro a circa 25 minuti dalla capitale Tegucigalpa, si tiene ogni anno un concorso davvero singolare: il premio per la gallina (e il gallo) meglio vestita. Un evento colorato e divertente che unisce tradizione e folclore, attirando l’attenzione di curiosi e residenti. Il concorso, che coinvolge i pennuti del posto agghindati con costumi stravaganti, rende omaggio alle origini del Paese: in lingua lenca, Tatumbla significa infatti "abbondanza di galli e galline". Un nome che oggi viene celebrato con piume, fiocchi e fantasia, in una manifestazione che fonde spirito comunitario e identità culturale.