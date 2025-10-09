Logo Tgcom24
l'intenzione della premier

In Danimarca social da vietare agli under 15

L'annuncio della premier al parlamento

di Martina Testoni
09 Ott 2025 - 21:42
"Abbiamo liberato un mostro", sono le dure parole scelte da Mette Frederisken, la premier danese, mentre annuncia al parlamento l’intenzione di vietare i social media ai minori di 15 anni. "Un modo per restituire ai figli l'infanzia che è stata loro sottratta", aggiunge, sottolineando come il numero di bambini e giovani che soffrono di ansia e depressione non sia mai stato così alto. Con l’autorizzazione dei genitori sarà possibile usare i social a 13 anni, altrimenti il via libera sarà a partire dai 15.

