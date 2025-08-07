In Danimarca guerra per una sirenetta

Brutta, volgare e pornografica. Grandi forme e presenza imponente. Troppo per Copenhagen, che di sirenette se ne intende, a partire dalla statuina di Bronzo - simbolo della fiaba di Andersen e mascotte della Danimarca - che accoglie cittadini e turisti al molo di langelinie. E' un'altra statua a far discutere, ossia la grande sirena che dal 2006 è stata spostata varie volte e che ora verrà definitivamente rimossa dall'ultima collocazione, il forte dragor.