Mondo
TROPPO OSE'?

In Danimarca guerra per una sirenetta

A Copenaghen una statua in pietra da 14 tonnellate sarà rimossa dopo le rimostranze di alcuni critici d'arte

di Isabella Josca
07 Ago 2025 - 13:14
Brutta, volgare e pornografica. Grandi forme e presenza imponente. Troppo per Copenhagen, che di sirenette se ne intende, a partire dalla statuina di Bronzo - simbolo della fiaba di Andersen e mascotte della Danimarca - che accoglie cittadini e turisti al molo di langelinie. E' un'altra statua a far discutere, ossia la grande sirena che dal 2006 è stata spostata varie volte e che ora verrà definitivamente rimossa dall'ultima collocazione, il forte dragor.

sirenetta

