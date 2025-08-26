In Cina il ponte più alto del mondo

Il ponte del Grand Canyon di Huajiang, nella provincia di Guizhou, destinato a diventare il più alto del mondo, ha superato il test di carico durato cinque giorni
Secondo gli ingegneri la resistenza strutturale, la rigidità e le prestazioni del ponte rispettano tutti gli standard di sicurezza. L’ultimo test ha previsto il passaggio di 96 camion sul ponte, in lotti attentamente programmati, per misurare come la struttura reagisce a uno stress simile a quello reale.
Con una lunghezza complessiva di quasi 2.900 metri e una campata principale di 1.420 metri, il ponte si innalza a 625 metri sopra il canyon sottostante.
