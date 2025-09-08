Logo Tgcom24
In autostrada con una "Ferrari" di F1: arrestato "pilota" ceco

Il 51enne è stato individuato dopo la segnalazione di alcuni automobilisti

08 Set 2025 - 14:49
01:58 

Dopo sei anni di ricerche, la polizia della Repubblica Ceca ha arrestato il "pilota fantasma" che guidava indisturbato una presunta Ferrari di Formula 1 sulle autostrade locali. Divenuto una leggenda grazie ai video che circolavano sui social, il 51enne è stato individuato dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che avevano avvistato la monoposto fare rifornimento a una stazione di servizio vicino Dobris e da lì è scattato il blitz.

