In autostrada con una "Ferrari" di F1: arrestato "pilota" ceco

Il 51enne è stato individuato dopo la segnalazione di alcuni automobilisti
Dopo sei anni di ricerche, la polizia della Repubblica Ceca ha arrestato il "pilota fantasma" che guidava indisturbato una presunta Ferrari di Formula 1 sulle autostrade locali. Divenuto una leggenda grazie ai video che circolavano sui social, il 51enne è stato individuato dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che avevano avvistato la monoposto fare rifornimento a una stazione di servizio vicino Dobris e da lì è scattato il blitz.
