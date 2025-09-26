Logo Tgcom24
le rimesse di kayak e tavole da surf

In Australia scoppia la moda di acquistare le beach box

I capannoni dove si tengono"kayak e tavole da surf possono costare più di una casa vera e propria

di Leonardo Mochi
26 Set 2025 - 13:37
Le coste di Melbourne e dintorni, in Australia, non sono mai state così colorate. Le "beach box" sono dei piccoli capannoni in legno decorati con sfumature e motivi diversi e offrono una vista mozzafiato sull'oceano. Bisogna però fare i conti con la realtà: infatti, queste piccole abitazioni, se tali si possono definire, sono prive del bagno, di camere da letto e perfino di acqua corrente ed elettricità e vengono usate soprattutto per riporre kayak e tavole da surf.  Eppure qualcuno le acquista, spendendo cifre di molto superiori a quelle per una vera e propria casa.

