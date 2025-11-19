Logo Tgcom24
Impresa storica del Curaçao: la nazionale si qualifica ai Mondiali 2026, sull'isola esplode la festa

Il pareggio con la Giamaica consegna alla piccola nazione caraibica un traguardo mai raggiunto prima

19 Nov 2025 - 17:00
00:37 

Il Curaçao ha scritto una pagina storica del calcio qualificandosi alla fase finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana è arrivato lo 0-0 con la Giamaica, risultato che ha permesso alla nazionale caraibica di chiudere il girone al primo posto con 12 punti. Con meno di 200mila abitanti, l’isola diventa così il Paese più piccolo di sempre a raggiungere un campionato del mondo, superando il precedente record dell’Islanda nel 2018.