Impeachment al presidente: la Corea del Sud esulta

In Corea del Sud la Corte costituzionale ha destituito dall'incarico il presidente Yoon Suk Yeol, che era stato messo sotto accusa. Nel verdetto trasmesso in televisione a livello nazionale, il capo ad interim della Corte, Moon Hyung-bae, ha affermato che la stessa Corte di otto membri ha confermato l'impeachment di Yoon, ex procuratore di fama che è passato da novizio politico a presidente in appena un anno. "L'imputato non solo ha dichiarato la legge marziale, ma ha anche violato la Costituzione e le leggi mobilitando forze militari e di polizia per ostacolare l'esercizio dell'autorità legislativa", ha spiegato Moon. Al momento dell'annuncio si è scatenata la gioia degli oppositori di Yoon che si sono radunati in piazza sventolando bandiere e cartelli.