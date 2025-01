Immigrazione, pugno di ferro di Trump: via alle retate

Sono partite le retate contro i migranti anche a New York. Rastrellamenti sono in corso in città per scovare i clandestini con precedenti penali, mentre Donald Trump firma il decreto per rivedere le regole sui soldati transgender nell'esercito americano. Il presidente Usa ha anche confermato l'ordine per la creazione dello scudo Iron Dome negli Stati Uniti. Intanto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis parla di "implicazioni negative" per l'introduzione di dazi Usa "non solo per l'economia Ue ma anche per quella mondiale e per quella statunitense".