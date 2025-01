Immigrazione, la politica di Trump riscuote critiche e timori ma anche sostegno

La sfida più grande per ogni presidente è mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale. E sul tema dell'immigrazione, Donald Trump non sta facendo altro che rispettare l'impegno preso con chi lo ha votato, incluso il 46 per cento dei latinos che lo ha preferito a Kamala Harris. La prima legge firmata dal tycoon in questo secondo mandato, la Laken Riley Act, impone la detenzione federale dei migranti irregolari accusati di furto, aggressione e gravi crimini. Prende di mira soprattutto le gang di latinos, in particolare il gruppo venezuelano Tren de Aragua - predominante in tuto il Sudamerica - e quello savadoregno MS-13, entrambi collegati a estorsioni, rapimenti, riciclaggio di denaro, traffico di droga e di esseri umani. Trump ha chiesto che queste organizzazioni vengano designate come associazioni terroristiche, poco prima di dichiarare l'invio di 30mila migranti irregolari al campo di Guantanamo Bay - la prigione al centro di numerose indagini per violazione dei diritti umani - dove vengono detenuti sospettati di terrorismo internazionale.