Politica
"Vivo giorni di terrore"

Ilaria Salis: "Se mi revocano l'immunità scatterà la vendetta di Orban"

Il futuro dipende dal voto dei colleghi dell'Europarlamento

di Paolo Scarlata
19 Set 2025 - 20:23
01:29 

“Vivo giorni di terrore, se mi revocano l’immunità scatterà la vendetta di Orban”. L’europarlamentare llaria Salis confida a Repubblica il suo stato d’animo. Accusata di aver preso parte nel 2023 alle aggressioni di Budapest contro giovani neonazisti, sperimentò il duro regime carcerario ungherese. Ritrovò poi la libertà grazie alla candidatura al Parlamento europeo e alla successiva elezione e immunità parlamentare. 

