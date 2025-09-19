Ilaria Salis: "Se mi revocano l'immunità scatterà la vendetta di Orban"

Il futuro dipende dal voto dei colleghi dell'Europarlamentodi Paolo Scarlata
“Vivo giorni di terrore, se mi revocano l’immunità scatterà la vendetta di Orban”. L’europarlamentare llaria Salis confida a Repubblica il suo stato d’animo. Accusata di aver preso parte nel 2023 alle aggressioni di Budapest contro giovani neonazisti, sperimentò il duro regime carcerario ungherese. Ritrovò poi la libertà grazie alla candidatura al Parlamento europeo e alla successiva elezione e immunità parlamentare.
