Ilaria Salis, l'Ungheria: "Il Parlamento europeo protegge una terrorista"

L'Ungheria continua ad accusare la parlamentare europea Ilaria Salis di essere una terrorista e l'Ue di proteggerla. "Antifa Ost non è un 'gruppo di attivisti': è un'organizzazione terroristica", ha affermato su X Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban. "Il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente designato quattro gruppi Antifa come organizzazioni terroristiche globali, tra cui Antifa Ost, la violenta brigata Antifa che, insieme alla famigerata Ilaria Salis, ha aggredito persone innocenti in pieno giorno a Budapest nel febbraio 2023. La stessa terrorista che il Parlamento europeo protegge dalle responsabilità con l'immunità parlamentare", ha scritto Kovacs.