Ilaria Salis, l'europarlamentare Gozi a Tgcom24: "Ecco perché abbiamo votato l'immunità"

Quanto all'attuale situazione politica in Francia, dopo le dimissioni di Lecornu, Gozi guarda a scenari futuri. "Macron - afferma - è l'unico che ha vinto due elezioni e non vedo il motivo - e spero che non ci pensi neppure - perché si debba dimettere. In Italia non capiamo bene la situazione, ma non la capiscono bene neanche i gruppi parlamentari all'Asemblea Nazionale: nessuno dei due ha vinto le elezioni. Noi contiamo molto sulla responsabilità di governo di due forze che al governo sono state e per molto tempo, che sono i socialisti e i repubblicani. Perché è evidente che la Francia ha bisogno di un bilancio, è evidente che le forze parlamentari devono cooperare, ma tutti i gruppi si comportano come se avessero la maggioranza assoluta. E sia l'estrema sinistra che l'estrema destra sono pericolose sia per la Francia che per l'Europa".