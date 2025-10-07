Ilaria Salis, l'europarlamentare Gozi a Tgcom24: "Ecco perché abbiamo votato l'immunità"

"Non condividiamo le sue posizioni, ma il sistema ungherese non rispetta i valori fondamentali", ha spiegato il segretario generale del Partito Democratico Europeo
A Tgcom24 l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo, Sandro Gozi, dalla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dopo il voto sull'immunità a Ilaria Salis, commenta l'esito e affronta anche scenari di crisi come quello in Francia e in Medioriente. "Abbiamo votato a favore dell'immunità, - spiega - non perché condividiamo le posizioni di Ilaria Salis, ma perché nell'Ungheria di oggi non ci sono le condizioni per un giusto processo né per il pieno rispetto dello stato di diritto né che la magistratura sia indipendente. Quindi, dal punto di vista istituzionale non potevamo mettere un membro dell'europarlamento nelle mani di un sistema che presenta numerose criticità dal punto di vista dei valori fondamentali".
Quanto all'attuale situazione politica in Francia, dopo le dimissioni di Lecornu, Gozi guarda a scenari futuri. "Macron - afferma - è l'unico che ha vinto due elezioni e non vedo il motivo - e spero che non ci pensi neppure - perché si debba dimettere. In Italia non capiamo bene la situazione, ma non la capiscono bene neanche i gruppi parlamentari all'Asemblea Nazionale: nessuno dei due ha vinto le elezioni. Noi contiamo molto sulla responsabilità di governo di due forze che al governo sono state e per molto tempo, che sono i socialisti e i repubblicani. Perché è evidente che la Francia ha bisogno di un bilancio, è evidente che le forze parlamentari devono cooperare, ma tutti i gruppi si comportano come se avessero la maggioranza assoluta. E sia l'estrema sinistra che l'estrema destra sono pericolose sia per la Francia che per l'Europa".
E infine uno sguardo alle trattative in Egitto, con un pensiero alla commemorazione del 7 ottobre in Israele. "La prospettiva di pace c'è - conclude Gozi, - con tutti gli attori che sostengono questo piano Trump: Hamas è chiamta a negoziare ed è di fronte a una scelta difficile, o accettare o sparire. Il piano resta l'unica via, tutti dobbiamo spingere in questa direzione".
