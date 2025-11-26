Ilaria Salis, è polemica per le frasi su contrabbandieri e migranti

Non c'è Salis, Ilaria, senza polemica. Ma stavolta quanto ha dichiarato - e per giunta nella seduta istituzionale di ieri al Parlamento europeo - lascia a bocca aperta. Tema: l'immigrazione irregolare, i trafficanti di uomini. Sui quali Salis opera una sua personalissima distinzione. "Trafficanti" quelli che costringono con la forza, l'inganno, la minaccia, riducono in schiavitù e sequestrano i migranti. Mentre i contrabbandieri - sempre di uomini - sarebbero altro: "Il contrabbandiere invece è chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso, per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Un servizio basato sul consenso e che non avrebbe motivo di esistere se ci fossero vie legali e sicure per la migrazione".