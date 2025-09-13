Logo Tgcom24
Politica
L'EFFETTO delle TENSIONI INTERNAZIONALI

Il Viminale alza la guardia, rafforzate le scorte di Meloni e dei vice

La Premier lancia l'allarme dalla festa dell'UdC: "Clima di odio insostenibile. La sinistra non minimizzi"

di paolo Scarlata
13 Set 2025 - 19:13
01:37 

Giorgia Meloni dalla festa dell’UdC lancia l’allarme sul dilagante clima di odio politico, con l'epilogo drammatico negli Stati Uniti e le forti preoccupazioni in Italia.
"Ci hanno spesso accusato ingiustamente di diffondere odio", osserva la premier. Si riflette sull'infuocato clima politico in Italia, sui frequenti episodi di minacce e intolleranza. Contro tutti, da destra a sinistra. Evidenti i rischi di azioni estreme da parte dei fanatici. Da qui il rafforzamento delle scorte istituzionali disposto dal Viminale, con invito ad abbassare i toni.
 

giorgia meloni
scorte
tensione

