Il Viminale alza la guardia, rafforzate le scorte di Meloni e dei vice

Giorgia Meloni dalla festa dell’UdC lancia l’allarme sul dilagante clima di odio politico, con l'epilogo drammatico negli Stati Uniti e le forti preoccupazioni in Italia.

"Ci hanno spesso accusato ingiustamente di diffondere odio", osserva la premier. Si riflette sull'infuocato clima politico in Italia, sui frequenti episodi di minacce e intolleranza. Contro tutti, da destra a sinistra. Evidenti i rischi di azioni estreme da parte dei fanatici. Da qui il rafforzamento delle scorte istituzionali disposto dal Viminale, con invito ad abbassare i toni.

