Il video-messaggio del premier Meloni: "Natale tempo per ritrovarsi, senza dimenticare chi siamo"

"Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione"

24 Dic 2025 - 09:40
