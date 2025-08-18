Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
INSEGUENDO L'OBIETTIVO DI UNA PACE DURATURA

Il video integrale dell'incontro tra Trump e Zelensky nello Studio Ovale

Alla Casa Bianca il bilaterale tra il leader ucraino e il presidente americano.""Avremo una pace duratura, spero subito", assicura Trump mentre Zelensky apre a un incontro anche con Putin

18 Ago 2025 - 20:52
26:58 
ucraina
casa bianca
trump
zelensky
studio ovale
stati uniti

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri