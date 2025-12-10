Il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione sospettato dell'omicidio Thompson

Le immagini sono state diffuse un anno dopo la morte dell'ex ceo"della società statunitense di assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare Brian Thompson
Il video della bodycam di un poliziotto documentano l'arresto di Luigi Mangione, a processo per l'omicidio Brian Thompson, ex ceo della società statunitense di assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, all'interno di un fast food ad Altoona, in Pennsylvania. Le immagini mostrano il primo contatto tra l'indagato e un agente, pochi istanti dopo che il personale aveva allertato la polizia perché alcuni clienti lo avevano riconosciuto dal telegiornale. Mangione fornì un nome falso: "Mi chiamo Mark Rosario" disse quando gli vengono chieste le generalità. Subito dopo consegnò un documento contraffatto.
Il video assume un ruolo cruciale nell'inchiesta. I procuratori ritengono che le parole di Mangione agli agenti e il contenuto dello zaino trovato al momento dell'arresto costituiscano prove determinanti, mentre gli avvocati della difesa puntano tutto su una strategia di esclusione delle prove, sostenendo che il giovane sarebbe stato perquisito illegalmente e interrogato senza che gli venissero comunicati i diritti previsti dalla legge.
Il 27enne è accusato di aver assassinato l'amministratore delegato di UnitedHealthcare a colpi d'arma da fuoco su un marciapiede di Midtown Manhattan nel dicembre 2024. Secondo l'accusa, si tratterebbe di un omicidio premeditato con un movente legato alla protesta contro il sistema sanitario privato statunitense. Sui social, intanto, Mangione è diventato una figura simbolica per chi denuncia l'elevato costo delle cure sanitarie negli Stati Uniti.