Il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione sospettato dell'omicidio Thompson

Il video della bodycam di un poliziotto documentano l'arresto di Luigi Mangione, a processo per l'omicidio Brian Thompson, ex ceo della società statunitense di assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, all'interno di un fast food ad Altoona, in Pennsylvania. Le immagini mostrano il primo contatto tra l'indagato e un agente, pochi istanti dopo che il personale aveva allertato la polizia perché alcuni clienti lo avevano riconosciuto dal telegiornale. Mangione fornì un nome falso: "Mi chiamo Mark Rosario" disse quando gli vengono chieste le generalità. Subito dopo consegnò un documento contraffatto.