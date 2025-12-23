Logo Tgcom24
Mondo
Era il creatore di “Call of Duty”

Il video dell'incidente mortale di Vince Zampella

Si è schiantato su una Ferrari a Los Angeles

23 Dic 2025 - 11:30
00:24 

Sui social sono apparse le immagini dell’incidente in cui ha perso la vita Vince Zampella creatore del videogioco Call of Duty. Nella drammatica sequenza si vede la Ferrari di Zampella procedere ad alta velocità sulla Angeles Crest Highway, a Los Angeles e andare a schiantarsi contro le barriere laterali per poi prendere fuoco. Nonostante i soccorsi il game designer 55 anni, è morto sul colpo mentre il passeggero accanto a lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto in ospedale.

