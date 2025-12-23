Il video dell'incidente mortale di Vince Zampella

Sui social sono apparse le immagini dell’incidente in cui ha perso la vita Vince Zampella creatore del videogioco Call of Duty. Nella drammatica sequenza si vede la Ferrari di Zampella procedere ad alta velocità sulla Angeles Crest Highway, a Los Angeles e andare a schiantarsi contro le barriere laterali per poi prendere fuoco. Nonostante i soccorsi il game designer 55 anni, è morto sul colpo mentre il passeggero accanto a lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto in ospedale.