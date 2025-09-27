Garosci (Confcommercio) a Tgcom24: "Se il mercato Usa è confuso, cerchiamo piazze alternative"

"Navighiamo ancora in un piccolo oceano di incertezza e l'incertezza stessa è un dazio, forse il peggiore dei dazi, perché impedisce alle nostre aziende di muoversi liberamente, programmare e fare accordi con produttori importatori ed esportatori" ha dichiarato a Tgcom24 il vicepresidente di Confcommercio, Riccardo Garosci, commentando i dazi al 15% imposti da Donal Trump. "Le tre voci all'ordine del giorno, in attesa di nuovi sviluppi, sono tre voci del tutto italiane: farmaceutici, mobili e camion pesanti che sono quelle più importanti negli scambi con gli Stati Uniti. - ha aggiunto - Per noi i dazi sono al 15%, quindi, attendiamo una circolare e nel frattempo muoviamo tutte le nostre pedine europee e ovviamente italiane, per far sì che questo rimanga come è stato impostato. Se la parola è una e non sono parole al vento, vorremo avere a breve la conferma che tutto rimanga come è stato programmato con l'Unione Europea".