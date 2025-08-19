Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
TANTI SORRISI, COMPLIMENTI RECIPROCI FUORI E DENTRO IL PROTOCOLLO

Il vertice di Washington non fissa criteri ma fa filtrare ottimismo tra i leader

Ore di colloqui in più formati, e il proposito di trovare al più presto un accordo, rilanciato con forza e a più voci

di Luca Pesante
19 Ago 2025 - 12:41
01:34 

Tanti sorrisi, complimenti reciproci fuori e dentro il protocollo, ore di colloqui in più formati, e il proposito di trovare al più presto un accordo, rilanciato con forza e a più voci: eppure anche il vertice allargato a Washington tra Trump, Zelensky e gli alleati europei non ha fissato criteri precisi per fermare la guerra. Tutto è rimandato al bilaterale tra i Zelensky e Putin, che questa volta avrebbe detto "si". 

washington
vertice
trump
zelensky
ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri