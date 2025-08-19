Il vertice di Washington non fissa criteri ma fa filtrare ottimismo tra i leader

Tanti sorrisi, complimenti reciproci fuori e dentro il protocollo, ore di colloqui in più formati, e il proposito di trovare al più presto un accordo, rilanciato con forza e a più voci: eppure anche il vertice allargato a Washington tra Trump, Zelensky e gli alleati europei non ha fissato criteri precisi per fermare la guerra. Tutto è rimandato al bilaterale tra i Zelensky e Putin, che questa volta avrebbe detto "si".