Il Trump show alla Nato

La pace tra Russia e Ucraina in 24 ore? Una battuta ironica. Cnn e New York Times fake news. Un'ora sul palco alla fine del vertice della Nato all'Aja: Donald Trump conduce la sua conferenza stampa tra attacchi, scherzi, insulti e scambi con i giornalisti. Parla di momento storico, di un successo senza precedenti, di vittoria monumentale. Il riferimento è soprattutto all'accordo tra gli alleati sul 5% del pil per la difesa, prima di attaccare la Spagna, la cui posizione rimane ambigua nonostante l'adesione all'intesa.