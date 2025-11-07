Il tifone Kalmaegi sferza il Vietnam: almeno cinque morti

Il tifone Kalmaegi ha portato venti violenti e piogge torrenziali in Vietnam, uccidendo almeno cinque persone (tre nella provincia di Dak Lak e due nella provincia di Gia Lai) e causando danni ingenti nelle province centrali del Paese. Altre tre persone risultano disperse a Quang Ngai. Sei persone sono rimaste ferite. Cinquantadue case sono crollate e quasi 2.600 sono state danneggiate o hanno perso il tetto, di cui oltre 2.400 nella sola provincia di Gia Lai. Diversi gli alberi caduti in strada.