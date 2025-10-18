Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
EVACUAZIONI VERSO ANCHORAGE

Il tifone Halong colpisce l'Alaska: un morto e due dispersi

L'oceano, innalzatosi di quasi due metri sopra il livello normale, ha trascinato via diverse abitazioni

18 Ott 2025 - 14:35
00:48 

Il tifone Halong ha provocato mareggiate eccezionali in Alaska, devastando i villaggi sulla costa occidentale. L'oceano, innalzato di quasi due metri sopra il livello normale, ha trascinato via diverse abitazioni. Una persona è morta e due risultano disperse. Centinaia di residenti dei villaggi di Kipnuk e Kwigillingok sono stati evacuati in aereo verso Anchorage, dopo che i rifugi locali si sono riempiti di sfollati. Nelle aree colpite l'elettricità è crollata e le piste d'atterraggio sono danneggiate, complicando i soccorsi.

video evidenza
hawaii
inondazioni
tifone