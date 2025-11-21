Il sindaco di New York Mamdani alla Casa Bianca: "Con Trump incontro produttivo"

Dopo mesi di attacchi reciproci, Zohran Mamdani ha ringraziato Donald Trump dopo l'incontro alla Casa Bianca. "E' stato molto produttivo", ha detto il sindaco eletto di New York. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ci sono molti punti di disaccordo, ma abbiamo parlato degli obiettivi comuni che abbiamo, ovvero aiutare i newyorkesi", ha aggiunto il primo cittadino di New York, rispondendo a una domanda sulle sue precedenti affermazioni contro lo stesso Trump, in cui lo aveva definito un "despota" e aveva parlato di "un'agenda fascista". Mamdani ha quindi ribadito: "Un quarto dei newyorkesi vive in povertà; l'incontro è stato incentrato su come aiutarli a uscire da questa situazione".