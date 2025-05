Il robot umanoide "impazzisce" e cerca di colpire gli ingegneri

Durante un test condotto su Unitree H1, un robot antropomorfico sviluppato da un'azienda cinese, si è verificato un comportamento anomalo che ha spaventato anche gli ingegneri presenti. A causa di una fune di sicurezza legata alla testa, non prevista dall’algoritmo di bilanciamento, il robot ha reagito come se fosse in caduta continua, generando movimenti caotici e incontrollati che hanno causato il crash del sistema di controllo. L'incidente, inizialmente interpretato da alcuni come un attacco deliberato, è stato spiegato dagli esperti come il risultato di una cattiva configurazione del software e di una gestione errata dei dati sensoriali.