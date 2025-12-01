Il pubblico batte il tempo, Elodie non riesce a trattenere la risata

"5, 6, 7, 8...". C'è da aspettarselo: il pubblico che batte il tempo ai concerti di Elodie diventerà un rito. Il trend è nato quasi per caso durante il concerto della cantante a Messina. Un fan nelle prime file ha approfittato di una pausa di silenzio per dare il conteggio a Elodie che, colta di sorpresa, ha reagito divertita. Il video è diventato virale sui social e la scena si è ripetuta a Bari, dove però è stato tutto il pubblico a scandire la sequenza, facendo scoppiare la cantante in una lunga risata che quasi le impediva di esibirsi.