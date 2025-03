Il principe William in Estonia tra i militari britannici schierati al confine russo

Il principe William, erede al trono di casa Windsor, è giunto in Estonia per visitare il contingente britannico (il più consistente fra quelli dislocati al momento dalla Gran Bretagna all'estero) schierato lungo l'estremo fronte orientale della Nato, a ridosso dei confini con la Russia. Una visita che si aggiunge ai numerosi segnali di solidarietà recente della famiglia reale nei confronti dei militari, sullo sfondo delle tensioni alimentate dalla guerra in Ucraina, e di sostegno simbolico alla politica del governo di Londra, portabandiera della linea dura verso Mosca.