atterrato a tel aviv

Il presidente Usa Donald Trump accolto dal governo israeliano

Accolto dal suo omologo israeliano Isaac Herzog e dal primo ministro Benjamin Netanyahu

13 Ott 2025 - 09:16
04:04 

Trump è stato accolto sul tappeto rosso mentre scendeva dall'Air Force One poco prima delle 9 dal suo omologo israeliano Isaac Herzog e dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Il presidente statunitense ha poi  lasciato l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv a bordo della limousine presidenziale assieme al premier Benjamin Netanyahu. I due, secondo il programma ufficiale, sono diretti alla Knesset dove è atteso l'intervento del tycoon.

