Il presidente Usa atterra in Malesia e si scatena con la sua celebre "Trump Dance"

Nonostante le 23 ore di viaggio aereo da Washington, il Presidente statunitense Donald Trump è arrivato nella capitale malese con grande energia. Un video mostra il tycoon 79enne che esegue la sua iconica "Trump Dance" al ritmo di tamburi sulla pista dell'aeroporto, accanto all'Air Force One, strappando sorrisi ai presenti con i suoi caratteristici movimenti pieni di vigore. Nel filmato appare mentre balla con artisti vestiti con abiti tradizionali variopinti, rappresentanti dei diversi gruppi etnici del paese: popolazioni native del Borneo, malesi, cinesi e indiani. Anche il Premier malese Anwar Ibrahim ha partecipato, unendosi al presidente nel muoversi al ritmo della musica.